«Динамо» обыграло «Зарю». Фото: zarya-lugansk.com

https://racurs.ua/n141236-dinamo-obygralo-zaru-v-zrelischnom-matche-video-golov.html

Ракурс

«Динамо» (Киев) вышло на вторую позицию за счет победы над луганской «Зарей» на поле НСК «Олимпийского».

Начало матча выдалось неудачным для подопечных Алексея Михайличенко — на второй минуте луганчане вышли вперед благодаря мастерству Громова — 0:1. «Динамовцы» сумели сравнять счет на 14-й минуте. Буяльский отдал точный пас на Цыганкова, а тот пробил в касание — 1:1.

А через две минуты «бело-синие» смогли выйти вперед благодаря замечательному голу от Сидорчука — 2:1. Третий гол в ворота соперника забил Цыганков и таким образом оформил дубль — 3:1.

«Динамо» — «Заря» 3:1

Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 — Громов, 2

«Динамо»: Бущан-Кендзера, Бурда (Попов, 70), Шабанов, Караваев — Сыдорчук (Кадири, 76), Шепелев (Шапаренко, 46) — Цыганков, Буяльский, Где Пена — Вербич (Русин, 9).

«Заря»: Мацапура — Тымчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Чеберко (Абу Ханна, 50), Михайличенко — Цвек (Лунев, 73) — Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Иванисеня, 73) — Кабаев (Белоцерковец, 89), Громов.

Предупреждения: Сыдорчук, Де Пена-Чеберко, Вернидуб, Юрченко, Лунев, Абу Ханна.

Ранее сообщалось, что в последних трех турах «Динамо» набрало только одно очко, потерпев два поражения и однажды сыграв вничью. А до сегодняшнего поединка беспроигрышная серия луганского клуба составляла четыре матча.