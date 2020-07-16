«Динамо» обіграло «Зорю». Фото: zarya-lugansk.com

https://racurs.ua/ua/n141236-dynamo-obigralo-zoru-u-vydovyschnomu-matchi-video-goliv.html

Ракурс

«Динамо» (Київ) вийшло на другу позицію за рахунок перемоги над луганською «Зорею» на полі НСК «Олімпійського».

Початок матчу виявився невдалим для підопічних Олексія Михайличенка — на другій хвилині луганчани вийшли вперед завдяки майстерності Громова — 0:1. «Динамівці» зуміли зрівняти рахунок на 14-й хвилині. Буяльський віддав точний пас на Циганкова, а той пробив у дотик — 1:1.

А через дві хвилини «біло-сині» змогли вийти вперед завдяки чудового голу від Сидорчука — 2:1. Третій гол у ворота суперника забив Циганков і таким чином оформив дубль — 3:1.

«Динамо» — «Зоря» 3:1

Голи: Циганков, 14, 34, Сидорчук, 15 — Громов, 2

«Динамо»: Бущан-Кендзера, Бурда (Попов, 70), Шабанов, Караваєв — Сидорчук (Кадірі, 76), Шепелєв (Шапаренко, 46) — Циганков, Буяльський, Де Пена — Вербич (Русин, 9).

«Зоря»: Мацапура — Тимчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Чеберко (Абу Ханна, 50), Михайличенко — Цвек (Луньов, 73) — Хомченовський, Юрченко, Кочергін (Іванісеня, 73) — Кабаєв (Білоцерківець, 89), Громов.

Попередження: Сидорчук, Де Пена — Чеберко, Вернидуб, Юрченко, Луньов, Абу Ханна.

Раніше повідомлялося, що в останніх трьох турах «Динамо» набрало тільки одне очко, зазнавши двох поразок та одного разу зігравши унічию. А до сьогоднішнього поєдинку безпрограшна серія луганського клубу складала чотири матчі.