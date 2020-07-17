Арешт Антоненка, Кузьменко та Дугарь у справі Шеремета — що змінилося

https://racurs.ua/ua/n141239-aresht-antonenka-kuzmenko-ta-dugar-u-spravi-sheremeta-scho-zminylosya.html

Ракурс

Обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту Андрію Антоненку та кардіохірургу Юлії Кузьменко продовжили арешт. Запобіжний захід волонтеру Яні Дугарь пом’якшили. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

Чергова маленька перемога. Судом продовжено покладені на неї обов’язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, військовослужбовців, з якими Яна проходить службу та викладачами навчального закладу, — написав адвокат Дугарь Денис Ломанов у Facebook.

Андрію Антоненку, у ніч на 17 липня, утримання у слідчому ізолятора продовжили ще на два місяці, а Юлії Кузьменко — до 13 вересня. Окрім того, суд оголосив перерву у розгляді клопотання про обмеження термінів для ознайомлення з матеріалами справи до 14.50 17 липня. Прокуратура просить дати захисникам і підозрюваним 10 днів на ознайомлення з матеріалами справи Шеремета.

Нагадаємо, ймовірними виконавцями вбивства Шеремета, за версією слідства, є волонтер Яна Дугарь, медик Юлія Кузьменко і колишній військовослужбовець й музикант Андрій Антоненко. Усі троє відкидають обвинувачення. Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Антоненка, Кузьменко й Дугарь правоохоронці затримали у грудні 2019 року. Антоненка слідство називає організатором вбивства Шеремета, Дугарь нібито фотографувала відеокамери напередодні підриву, а Кузьменко — закладала вибухівку під автомобіль.

21 травня 2020 року слідство змінило підозри трьом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Тепер музикант Андрій «Ріффмастер» Антоненко перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси». Адвокати «Ріффа» запевняють, що нові звинувачення так само абсурдні, як і попередні.