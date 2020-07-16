Нового главу НБУ утвердила Рада. Фото: SME Banking Club

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Ракурс

Верховная Рада в четверг, 16 июля, избрала нового главу Национального банка Украины (НБУ). Им стал Кирилл Шевченко. Он возглавил НБУ после того, как бывший глава Нацбанка Яков Смолий ушел в отставку в начале июля, заявив о политическом давлении.

Его кандидатуру на должность утром 16 июля утвердил финансовый комитет Рады, после чего постановление о назначении Шевченко главой НБУ вынесли на рассмотрение парламента. Его кандидатуру поддержали 332 нардепа.

Во время заседания финансового комитета Шевченко пообещал, что он не допустит неконтролируемой инфляции и эмиссии гривны. Шевченко также отметил, что сотрудничество с МВФ «сегодня является необходимым для дальнейшей работы финансовой системы нашей страны».

Шевченко является главой правления «Укргазбанка» с мая 2015 года. До этого он занимал кресло первого заместителя и исполняющего обязанности главы правления банка. В 2012—2014 годах он был советником главы «Ощадбанка».

В банковской сфере Шевченко работает с 1994 года. Он работал в «Украинском кредитном банке» (сейчас «А-Банк»), а также в банке «Финансы и Кредит». Чуть позже Шевченко возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Кроме того, в 2009 году новый глава НБУ несколько месяцев был советником премьер-министра Юлии Тимошенко.