В тройку лидеров по числу новых случаев коронавируса попал Киев — коронавирус в Киеве

В тройку «лидеров» по числу новых случаев коронавируса попал Киевhttps://racurs.ua/n141201-v-troyku-liderov-po-chislu-novyh-sluchaev-koronavirusa-popal-kiev.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве, по состоянию на утро 16 июля, диагностировали еще у 116 жителей столицы. На сегодня в Киеве подтверждены 6613 случаев COVID-19.
Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе — 21. В Деснянском — 20, в Голосеевском районе — 18 случаев. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
Заболели:
62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет;
50 человек в возрасте от 18 до 81 лет;
две девушки — 15 и 17 лет;
двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.
В киевские больницы в среду госпитализировали 27 пациентов. Все остальные инфицированные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Не пренебрегайте своим здоровьем! Будьте осторожны. Берегите себя! — отметил Кличко.
Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили у 848 граждан. 800 украинцев победили коронавирусную инфекцию, COVID-19 унес жизни 18 человек.
Всего с начала вспышки коронавирус в Украине обнаружили у 56 455 пациентов, зарегистрировано 1445 летальных случаев в результате осложнений, вызванных COVID-19, 28931 пациент выздоровел.