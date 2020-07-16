В тройку лидеров по числу новых случаев коронавируса попал Киев — коронавирус в Киеве

https://racurs.ua/n141201-v-troyku-liderov-po-chislu-novyh-sluchaev-koronavirusa-popal-kiev.html

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Коронавирус в Киеве, по состоянию на утро 16 июля, диагностировали еще у 116 жителей столицы. На сегодня в Киеве подтверждены 6613 случаев COVID-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе — 21. В Деснянском — 20, в Голосеевском районе — 18 случаев. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Заболели:

62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет;

50 человек в возрасте от 18 до 81 лет;

две девушки — 15 и 17 лет;

двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.

В киевские больницы в среду госпитализировали 27 пациентов. Все остальные инфицированные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Не пренебрегайте своим здоровьем! Будьте осторожны. Берегите себя! — отметил Кличко.



Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили у 848 граждан. 800 украинцев победили коронавирусную инфекцию, COVID-19 унес жизни 18 человек.

Всего с начала вспышки коронавирус в Украине обнаружили у 56 455 пациентов, зарегистрировано 1445 летальных случаев в результате осложнений, вызванных COVID-19, 28931 пациент выздоровел.