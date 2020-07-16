Продажа «Днепра» — кто за миллиард купил отель в центре Киева, фото — booking.com

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Ракурс

Продажа гостиницы «Днепр» в Киеве стала настоящей сенсацией. Объект в условиях кризиса продали за более чем 1 млрд грн.

После трех раундов торгов в аукционе победило малоизвестное ООО «Смартленд» из Броваров. Оно оплатит в бюджет 40 млн долл. Победитель опередил ближайшего конкурента на 111 грн 11 коп. В СМИ усомнились, что именно эта фирма будет эксплуатировать объект в дальнейшем, сообщает НВ.

Владельцы компании не похожи на состоятельных бизнесменов, они привлекут сторонних инвесторов. Вероятность открытия казино в гостинице участники рынка оценивают как высокую, — сообщают журналисты.

«Наші гроші» написали, что основателем «Смартленд» был профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери. Издание ссылается при этом на реестры Opendatabot и Clarity Project.

Петтери был основателем фирмы-победителя до октября 2018 года. Он также связан с эстонской компанией Olympic Entertainment Group AS, которая судится с Украиной в международном арбитраже в Лондоне из-за запрета на азартные игры в 2009 году. Петтери родился в Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер.

НВ сообщает, что контроль над легендарным отелем в центре Киева получил 32-летний Алексей Игунин, который ранее торговал автомобилями и занимался турбизнесом.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже отеля. «Днепр» продали за 1 млрд 111,2 млн грн. В Фонде госимущества объяснили, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку источников происхождения средств. Средства инвестора должны поступить в течение 30 дней, иначе начнет начисляться пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В ФГИУ сообщили, что инвестор должен сохранять назначение объекта, удерживать отель на уровне не менее четырех звезд, погасить долги и сохранить в названии слово «Днепр». Стартовая цена отеля была 80,9 млн грн.

В отеле в центре Киева 186 номеров, есть паркинг на 56 машиномест, три конференц-зала, бизнес-центр, два ресторана, один из которых на 12 этаже с красивым видом на Киев, а также спа. Из 80% номеров отеля открывается прекрасный вид на Киев.