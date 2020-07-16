Продаж «Дніпра» — хто за мільярд купив готель у центрі Києва, фото — booking.com

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Ракурс

Продаж готелю «Дніпро» у Києві став справжньою сенсацією. Об'єкт в умовах кризи продали за понад 1 млрд грн.

Після трьох раундів торгів в аукціоні перемогло маловідоме ТОВ «Смартленд» із Броварів. Воно сплатить у бюджет 40 млн дол. Переможець випередив найближчого конкурента на 111 грн 11 коп. У ЗМІ засумнівалися, що саме ця фірма експлуатуватиме об'єкт надалі, повідомляє НВ.

Власники компанії не схожі на заможних бізнесменів, вони залучать сторонніх інвесторів. Ймовірність відкриття казино в готелі учасники ринку оцінюють як високу, — повідомляють журналісти.

«Наші гроші» написали, що засновником «Смартленд» був професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері. Видання посилається при цьому на реєстри Opendatabot і Clarity Project.

Петтері був засновником фірми-переможця до жовтня 2018 року. Він також пов’язаний із естонською компанією Olympic Entertainment Group AS, яка судиться з Україною в міжнародному арбітражі у Лондоні через заборону на азартні ігри в 2009 році. Петтері народився у Фінляндії, живе на Мальті та професійно грає в покер.

НВ повідомляє, що контроль над легендарним готелем у центрі Києва отримав 32-річний Олексій Ігунін, який раніше торгував автомобілями і займався турбізнесом.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу готелю. «Дніпро» продали за 1 млрд 111,2 млн грн. У Фонді держмайна пояснили, що після завершення аукціону переможець зобов’язаний пройти перевірку джерел походження коштів.

Кошти інвестора повинні надійти впродовж 30 днів, інакше почне нараховуватися пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У ФДМУ повідомили, що інвестор повинен зберігати призначення об'єкту, утримувати готель на рівні не менш ніж чотирьох зірок, погасити борги і зберігати в назві слово «Дніпро». Стартова ціна готелю була 80,92 млн грн.

У готелі у центрі Києва 186 номерів, є паркінг на 56 машиномісць, три конференц-зали, бізнес-центр, два ресторани, один з яких на 12 поверсі з красивим видом на Київ, а також спа-центр. Із 80% номерів готелю відкривається прекрасний вид на Київ.