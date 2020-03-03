Кабмін відправив на приватизацію ще 431 держпідприємство: у списку «Артемсіль» та «Хліб України» (ФОТО)

Уряд Гончарука відправив на приватизацію ще 431 держпідприємство. Фото: 5 канал

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Кабінет міністрів України 3 березня ухвалив рішення передати на приватизацію до Фонду державного майна ще 431 державне підприємство.

Ці об'єкти будуть реалізовані за прозорою процедурою протягом певного періоду часу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомлялося в трансляції.

За словами прем'єра, серед переданих на приватизацію не лише малі компанії, але й великі підприємства. Зокрема, уряд хоче передати в приватні руки ДП «Артемсіль», АТ «Перший київський машинобудівний завод», АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ДАК «Хліб України».

Гончарук відзначив, що в 2019 році уряд передав Фонду держмайна 530 державних компаній. Загалом на приватизацію відправлено вже понад 900 держкомпаній.

Це найбільше за часів незалежності. Ми працюємо над тим, щоб економіка ставала ринковою, щоб було менше корупції, — зазначив Гончарук.

Нагадаємо, влада розраховує в 2020 році отримати 6 млрд грн від проведення в Україні великої приватизації. Уряд вже визначив 20 першочергових великих та понад 500 малих підприємств для їх приватизації.