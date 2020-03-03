Кабмин отправил на приватизацию еще 431 госпредприятие: в списке «Артемсоль» и «Хлеб Украины» (ФОТО)https://racurs.ua/n134589-kabmin-otpravil-na-privatizaciu-esche-431-gospredpriyatie-v-spiske-artemsol-i-hleb-ukrainy.htmlРакурс
Кабинет министров Украины 3 марта принял решение передать на приватизацию в Фонд государственного имущества еще 431 государственное предприятие.
Эти объекты будут реализованы по прозрачной процедуре в течение определенного периода времени. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, сообщалось в трансляции.
По словам премьера, среди переданных на приватизацию не только малые компании, но и крупные предприятия. В частности, правительство хочет передать в частные руки ГП «Артемсоль», АО «Первый киевский машиностроительный завод», АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», ГАК «Хлеб Украины».
Гончарук отметил, что в 2019 году правительство передало Фонду госимущества 530 государственных компаний. В общем на приватизацию отправлены уже более 900 госкомпаний.
Это больше всего за времена независимости. Мы работаем над тем, чтобы экономика становилась рыночной, чтобы было меньше коррупции, — отметил Гончарук.
Напомним, власти рассчитывают в 2020 году получить 6 млрд грн от проведения в Украине большой приватизации. Правительство уже определило 20 первоочередных крупных и более 500 малых предприятий для их приватизации.