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Правительство Гончарука отправило на приватизацию еще 431 госпредприятие. Фото: 5 канал

Кабмин отправил на приватизацию еще 431 госпредприятие: в списке «Артемсоль» и «Хлеб Украины» (ФОТО)

3 мар 2020, 13:23
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Кабинет министров Украины 3 марта принял решение передать на приватизацию в Фонд государственного имущества еще 431 государственное предприятие.

Эти объекты будут реализованы по прозрачной процедуре в течение определенного периода времени. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, сообщалось в трансляции.

По словам премьера, среди переданных на приватизацию не только малые компании, но и крупные предприятия. В частности, правительство хочет передать в частные руки ГП «Артемсоль», АО «Первый киевский машиностроительный завод», АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», ГАК «Хлеб Украины».

Гончарук отметил, что в 2019 году правительство передало Фонду госимущества 530 государственных компаний. В общем на приватизацию отправлены уже более 900 госкомпаний.

Это больше всего за времена независимости. Мы работаем над тем, чтобы экономика становилась рыночной, чтобы было меньше коррупции, — отметил Гончарук.

На приватизацию отдали крупные объекты. Фото: Алексей Гончаренко в Telegram

Напомним, власти рассчитывают в 2020 году получить 6 млрд грн от проведения в Украине большой приватизации. Правительство уже определило 20 первоочередных крупных и более 500 малых предприятий для их приватизации.

Источник: Ракурс


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