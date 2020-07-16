У трійку лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу потрапив Київ — коронавірус у Києві / Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n141201-u-triyku-lideriv-za-kilkistu-novyh-vypadkiv-koronavirusu-potrapyv-kyyiv.html

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Коронавірус у Києві, станом на ранок 16 липня, діагностували ще у 116 мешканців столиці.

На сьогодні у Києві підтверджено 6613 випадків COVID-19.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі — 21. У Деснянському — 20. Та в Голосіівському районі — 18 випадків. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

Захворіли:

62 жінки віком від 21 до 86 років;

50 чоловiків віком від 18 до 81 рокiв;

двоє дівчат — 15 і 17 років;

двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років.

До київських лікарень у середу госпіталізували 27 пацієнтів. Усі інші інфіковані перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Не нехтуйте своїм здоров’ям! Будьте обережними. Бережіть себе! — наголосив Кличко.



Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 15 липня, виявили у 848 громадян. 800 українців подолали коронавірусну інфекцію, COVID-19 забрав життя 18 осіб.

Загалом з початку спалаху коронавірус в Україні виявили у 56 455 пацієнтів, зареєстровано 1 445 летальних випадків внаслідок ускладнень, 28 931 особа одужала.