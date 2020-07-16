Нового главу НБУ затвердила Рада. Фото: SME Banking Club

https://racurs.ua/ua/n141198-novogo-glavu-nbu-zatverdyla-rada-scho-pro-nogo-vidomo.html

Ракурс

Верховна Рада у четвер, 16 липня, обрала нового главу Національного банку України (НБУ). Ним став Кирило Шевченко. Він очолив НБУ після того, як колишній глава Нацбанку Яків Смолій пішов у відставку на початку липня, заявивши про політичний тиск.

Його кандидатуру на посаду вранці 16 липня затвердив фінансовий комітет Ради, після чого постанову про призначення Шевченка главою НБУ винесли на розгляд парламенту. Його кандидатуру підтримали 332 нардепи.

Під час засідання фінансового комітету Шевченко пообіцяв, що він не допустить неконтрольованої інфляції та емісії гривні. Шевченко також зазначив, що співпраця з МВФ «сьогодні є необхідною для подальшої роботи фінансової системи нашої країни».

Шевченко є головою правління «Укргазбанку» з травня 2015 року. До цього він був першим заступником і виконуючим обов’язки голови правління банку. У 2012−2014 роках він був радником глави «Ощадбанку».

У банківській сфері Шевченко працює з 1994 року. Він працював в «Українському кредитному банку» (зараз «А-Банк»), а також у банку «Фінанси і Кредит». Трохи пізніше Шевченко очолював Державну іпотечну установу. Окрім того, у 2009 році новий глава НБУ кілька місяців був радником прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.