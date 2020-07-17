З’явилася реакція МВФ на нового главу Нацбанку — новини економіки

https://racurs.ua/ua/n141240-mvf-vidreaguvav-na-pryznachennya-novogo-glavy-nacbanku.html

Ракурс

Кирило Шевченко 16 липня став новим головою Національного банку України. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. У Міжнародному валютному фонді відреагували на зміну керівництва НБУ.

Україна має зберегти незалежність та професіоналізм свого Національного банку, — йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, пише «Радіо Свобода».

Також у МВФ назвали ефективною грошово-кредитну політику українського регулятора, яка здійснювалася впродовж останніх років.

Упродовж останніх років ефективне проведення Національним банком грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України. Надважливо, щоб незалежність Нацбанку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового голови, — заявив Люнгман.

Нагадаємо, 16 липня парламент призначив Кирила Шевченка новим очільником НБУ. Шевченко змінив на цій посаді Якова Смолія, який 1 липня написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск».

Під час засідання фінансового комітету Кирило Шевченко пообіцяв не допустити неконтрольованої інфляції та емісії гривні. Шевченко також зазначив, що співпраця з МВФ «сьогодні є необхідною для подальшої роботи фінансової системи нашої країни».

Шевченко був головою правління «Укргазбанку» з 2015 року. У банківській сфері чиновник працює з 1994 року. У 2009 році новий глава НБУ був радником прем'єра Юлії Тимошенко.