Четверо захисників України дістали поранень на Донбасі — війна на Донбасі

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Війна на Донбасі знову активізувалася — російські окупанти за минулу добу, 16 липня, 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів троє захисників України дістали поранень, ще один воїн — бойове травмування.

Пораненим надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів. Найманці застосували заборонені до використання на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122, 120 та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

На підступах до Водяного, Опитного, Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї. Також під обстрілами перебували захисники Мар’їнки, Оріхового, Причепилівки та Новозванівки.

Українська розвідка повідомляє, що 16 липня бійці ЗСУ знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.

Нагадаємо, окупанти застосовують заборонені міни на Донбасі. Бойовики використовують заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни ПОМ-2.