На COVID-19 захворіли ще майже 1 тис. осіб — коронавірус в Україні, фото — Моя Вінниця

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Коронавірусну хворобу станом на ранок 17 липня в Україні виявили вже у 57 тис. 264 осіб. Добовий приріст інфікованих становить 809 нових випадків.

Найбільше нових хворих на Львівщині — 132. Далі у рейтингу приросту інфікованих Рівненська (88), Івано-Франківська (67) області та місто Київ (56).

Від COVID-19 померли 1 тис. 456 українців.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (248,7), Чернівецькій (204,3) та Закарпатській (206,2) областях.

У лікарнях перебуває 3 тис. 867 осіб, з них 92 підключено до апарату штучної вентиляції легень. Всього в країні хворіє 26 тис. 79 осіб.

Станом на 16 липня в Україні було сім регіонів зі значним поширенням COVID-19. У них наразі не дозволяється й далі пом’якшувати карантин.

Нагадаємо, що Кабмін готує окрему постанову щодо зміни критеріїв оголошення карантину і тих чи інших обмежень в конкретному регіоні. Країну мають намір поділити на декілька зон відповідно до епідемічних показників.