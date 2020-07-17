Коли ЄС відкриє кордони для українців, розповів Степанов — в’їзд в ЄС / Фото: УП

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За яких умов Європейський Союз відкриє кордони для українців, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, відкриття кордонів ЄС залежить від показників середньодобової кількості нових випадків коронавірусу.

Динаміка захворюваності за останні два тижні у нас перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. Ми рахували: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460−480 хворих, то тоді ми впишемося у сьогоднішні критерії ЄС, — зазначив Степан в інтерв’ю «РБК-Україна».

Станом на ранок 17 липня, добовий приріст інфікованих в Україні становить 809 нових випадків. Найбільше нових хворих на Львівщині — 132. Далі у рейтингу приросту інфікованих Рівненська (88), Івано-Франківська (67) області та місто Київ (56).

Водночас, критерії Євросоюзу можуть змінюватися, все залежить від рівня захворюваності у Європі та Україні. Кожні кілька тижнів Брюссель переглядає перелік країн, громадянам яких дозволено в’їзд до ЄС у зв’язку із пандемією коронавірусу.

1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, які не входять до блоку і громадянам яких дозволено в’їзд.