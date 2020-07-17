Акція на захист української почалася зі штовханини з поліцією

https://racurs.ua/ua/n141244-akciya-na-zahyst-ukrayinskoyi-pochalasya-zi-shtovhanyny-z-policiieu-translyaciya-z-pid-rady.html

Ракурс

Під Радою продовжується акція проти законопроекту «слуги» Максима Бужанського, який пропонує відтермінувати переведення викладання в російськомовних школах на українську мову.

Поліція уранці заходилася вантажити дрова, які під парламент принесли активісти, щоб створити інсталяцію. Вони обурилися діями поліції і стверджують, що не мали наміру підпалювати Раду, а дрова — тільки реквізит для мирної акції.

Правоохоронцям цей хід не сподобався і вони почали вантажити дрова назад в машину. Машину оточила поліція. Деякі активісти розповідали, що їх намагалися не пропускати у Маріїнський парк поблизу парламенту.

Нагадаємо, що в останній день заключного сесійного тижня перед літніми канікулами парламент має розглянути ініційовані нардепом від «Слуги Народу» Максимом Бужанським зміни до двох законів, які стосуються навчання державною мовою.

Ці зміни скасовують перехід на українську мову навчання в обсязі щонайменше 80% для російськомовних класів середньої школи, який запланували з 1 вересня цього року. Новою датою переходу стане теж 1 вересня, але вже 2023 року і з об'ємом української не у 80%, як передбачає закон зараз, а 20% — у п’ятому-восьмому класі, 40% — у дев’ятому, а 60% — в старших класах.

Активісти партій Майдану вважають, що цей проект — найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича і шлях до тотальної русифікації освіти.

Сам Бужанський пояснює, що лише хоче усунути «дискримінацію», оскільки «для одних (російськомовних), діють одні правила, а для інших (польсько-, румунсько-, угорськомовних) — інші.

16 липня під Радою також було неспокійно. Поліція намагалася видирати шини з рук активістів.