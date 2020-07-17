Нардепи взялися за нове районування і мовний законопроект Бужанського — трансляція з Ради

https://racurs.ua/ua/n141243-nardepy-vzyalysya-za-nove-rayonuvannya-i-movnyy-zakonoproekt-bujanskogo-translyaciya-z-rady.html

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Проект постанови про утворення та ліквідацію районів розгляне сьогодні, 17 липня, Верховна Рада під час чергового пленарного засідання.

Як свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті українського парламенту, нардепи також у п’ятницю візьмуться за скандальний мовний законопроект «слуги» Максима Бужанського.

На початку засідання традиційно пройде година запитань до уряду на тему стану безпекового середовища довкола України та осіннього призову до Збройних сил. З доповіддю виступить міністр оборони Андрій Таран.

Серед питань порядку денного:

проект постанови № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів»;

законопроект Бужанського № 2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти»;

законопроект № 3760 «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями»;

законопроект № 2398-д «Про оборонні закупівлі»;

законопроект № 2412-д «Про розвідку»;



законопроект № 2414-д щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України.

До включення у порядок денний та прийняття рішення також запропоновано законопроект № 3718 «Про основні засади молодіжної політики».