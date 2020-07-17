Нардепы взялись за новое районирование и языковой законопроект Бужанского — трансляция из Рады

https://racurs.ua/n141243-nardepy-vzyalis-za-novoe-rayonirovanie-i-yazykovoy-zakonoproekt-bujanskogo-translyaciya-iz-rady.html

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Проект постановления о создании и ликвидации районов рассмотрит сегодня, 17 июля, Верховная Рада во время очередного пленарного заседания.

Как свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте украинского парламента, нардепы также в пятницу возьмутся за скандальный языковой законопроект «слуги» Максима Бужанского.

В начале заседания традиционно пройдет час вопросов к правительству на тему безопасности и осеннего призыва в Вооруженные силы. С докладом выступит министр обороны Андрей Таран.

Среди вопросов повестки дня:

проект постановления № 3650 «Об образовании и ликвидации районов»;

законопроект Бужанского № 2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях»;

законопроект № 3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями»;

законопроект № 2398-д «Об оборонных закупках»;

законопроект № 2412-д «О разведке»;



законопроект № 2414-д о деятельности Службы внешней разведки Украины.

Для включения в повестку дня и принятия решения также предложен законопроект № 3718 «Об основах молодежной политики».