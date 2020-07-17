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Нардепы взялись за новое районирование и языковой законопроект Бужанского — трансляция из Рады

Нардепы взялись за новое районирование и языковой законопроект Бужанского — трансляция из Рады

17 июл 2020, 10:01
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Проект постановления о создании и ликвидации районов рассмотрит сегодня, 17 июля, Верховная Рада во время очередного пленарного заседания.

Как свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте украинского парламента, нардепы также в пятницу возьмутся за скандальный языковой законопроект «слуги» Максима Бужанского.

В начале заседания традиционно пройдет час вопросов к правительству на тему безопасности и осеннего призыва в Вооруженные силы. С докладом выступит министр обороны Андрей Таран.

Нардепи взялися за нове районування і мовний законопроект Бужанського

Среди вопросов повестки дня:

  • проект постановления № 3650 «Об образовании и ликвидации районов»;

  • законопроект Бужанского № 2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях»;

  • законопроект № 3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями»;

  • законопроект № 2398-д «Об оборонных закупках»;

  • законопроект № 2412-д «О разведке»;


  • законопроект № 2414-д о деятельности Службы внешней разведки Украины.

Для включения в повестку дня и принятия решения также предложен законопроект № 3718 «Об основах молодежной политики».

Источник: Ракурс


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