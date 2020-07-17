Акция в защиту украинского началась с потасовки с полицией

https://racurs.ua/n141244-akciya-v-zaschitu-ukrainskogo-yazyka-nachalas-s-potasovki-vozle-rady-translyaciya.html

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Под Радой продолжается акция против законопроекта «слуги» Максима Бужанского, который предлагает отсрочить перевод преподавания в русскоязычных школах на украинский язык.

Полиция утром принялась грузить дрова, которые под парламент принесли активисты, чтобы создать инсталляцию. Они возмутились действиями полиции и утверждают, что не собирались поджигать Раду, а дрова — только реквизит для мирной акции.

Правоохранителям этот ход не понравился и они начали грузить дрова обратно в машину. Машину оцепила полиция. Некоторые активисты рассказывали, что их старались не пропускать в Мариинский парк вблизи парламента.

Напомним, что в последний день заключительной сессионной недели перед летними каникулами парламент должен рассмотреть инициированные нардепом Бужанским изменения в два закона, касающиеся обучения на государственном языке.

Эти изменения отменяют переход на украинский язык обучения в объеме не менее 80% для русскоязычных классов средней школы, который запланировали с 1 сентября этого года. Новой датой перехода станет также 1 сентября, но уже 2023 года и с объемом украинского не 80%, как предусматривает закон сейчас, а 20% — в пятом-восьмом классе, 40% — в девятом, а 60% — в старших классах.

Активисты партий Майдана считают, что этот проект — самая большая угроза украинскому языку и украинскомуобразованию со времен Януковича и путь к тотальной русификации образования.

Сам Бужанский объясняет, что только хочет устранить «дискриминацию», поскольку «для одних (русскоязычных), действуют одни правила, а для других (польско-, румынско-, венгроязычных) — другие.

16 июля под Радой также было неспокойно. Полиция пыталась выдирать шины с рук активистов.