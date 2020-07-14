ЄС скорочує список «в'їзних» країн — кого виключать. Фото: Finversia

https://racurs.ua/ua/n141117-ies-skorochuie-spysok-vyiznyh-krayin-kogo-vykluchat.html

Ракурс

Європейський Союз скорочує список країн, громадяни яких можуть в’їжджати на територію ЄС.

Із «зеленого» списку виключать Сербію та Чорногорію. Таке рішення обумовлене погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом у цих країнах, повідомив у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Офіційне рішення буде опубліковано цього тижня.

До оновленої версії «зеленого» списку ЄС входять:

Канада

Австралія

Нова Зеландія

Японія

Південна Корея

Грузія

Таїланд

Алжир

Туніс

Марокко

Руанда

Уругвай

Ще однією країною у цьому списку може стати Китай, якщо підтвердить відкриття кордонів для громадян держав ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз відкрився для 14 країн світу з 1 липня. Кожні два тижні в Брюсселі переглядають список «в'їзних» держав.