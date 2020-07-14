Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
ЄС скорочує список «в'їзних» країн — кого виключать. Фото: Finversia
ЄС скорочує список «в'їзних» країн — кого виключатьhttps://racurs.ua/ua/n141117-ies-skorochuie-spysok-vyiznyh-krayin-kogo-vykluchat.htmlРакурс
Європейський Союз скорочує список країн, громадяни яких можуть в’їжджати на територію ЄС.
Із «зеленого» списку виключать Сербію та Чорногорію. Таке рішення обумовлене погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом у цих країнах, повідомив у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Офіційне рішення буде опубліковано цього тижня.
До оновленої версії «зеленого» списку ЄС входять:
- Канада
- Австралія
- Нова Зеландія
- Японія
- Південна Корея
- Грузія
- Таїланд
- Алжир
- Туніс
- Марокко
- Руанда
- Уругвай
Ще однією країною у цьому списку може стати Китай, якщо підтвердить відкриття кордонів для громадян держав ЄС.
Нагадаємо, Євросоюз відкрився для 14 країн світу з 1 липня. Кожні два тижні в Брюсселі переглядають список «в'їзних» держав.
.