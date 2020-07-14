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Ракурс
ЄС скорочує список «в'їзних» країн — кого виключать. Фото: Finversia

ЄС скорочує список «в'їзних» країн — кого виключать

14 лип 2020, 18:36
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Європейський Союз скорочує список країн, громадяни яких можуть в’їжджати на територію ЄС.

Із «зеленого» списку виключать Сербію та Чорногорію. Таке рішення обумовлене погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом у цих країнах, повідомив у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Офіційне рішення буде опубліковано цього тижня.

До оновленої версії «зеленого» списку ЄС входять:


  • Канада
  • Австралія
  • Нова Зеландія
  • Японія
  • Південна Корея
  • Грузія
  • Таїланд
  • Алжир
  • Туніс
  • Марокко
  • Руанда
  • Уругвай

Ще однією країною у цьому списку може стати Китай, якщо підтвердить відкриття кордонів для громадян держав ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз відкрився для 14 країн світу з 1 липня. Кожні два тижні в Брюсселі переглядають список «в'їзних» держав.

Джерело: Ракурс


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