ЕС сокращает список «въездных» стран — кого исключат. Фото: Finversia

https://racurs.ua/n141117-es-sokraschaet-spisok-vezdnyh-stran-kogo-iskluchat.html

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Европейский Союз сокращает список стран, граждане которых могут въезжать на территорию ЕС.

Из «зеленого» списка исключат Сербию и Черногорию. Такое решение обусловлено ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этих странах, сообщил в Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Официальное решение будет опубликовано на этой неделе.

В обновленную версию «зеленого» списка ЕС входят:

Канада

Австралия

Новая Зеландия

Япония

Южная Корея

Грузия

Таиланд

Алжир

Тунис

Марокко

Руанда

Уругвай

Еще одной страной в этом списке может стать Китай, если подтвердит открытие границ для граждан государств ЕС.

Напомним, Евросоюз открылся для 14 стран мира с 1 июля. Каждые две недели в Брюсселе пересматривают список «въездных» государств.