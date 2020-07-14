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Ракурс
ЕС сокращает список «въездных» стран — кого исключат. Фото: Finversia

ЕС сокращает список «въездных» стран — кого исключат

14 июл 2020, 18:36
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Европейский Союз сокращает список стран, граждане которых могут въезжать на территорию ЕС.

Из «зеленого» списка исключат Сербию и Черногорию. Такое решение обусловлено ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этих странах, сообщил в Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Официальное решение будет опубликовано на этой неделе.

В обновленную версию «зеленого» списка ЕС входят:


  • Канада
  • Австралия
  • Новая Зеландия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Грузия
  • Таиланд
  • Алжир
  • Тунис
  • Марокко
  • Руанда
  • Уругвай

Еще одной страной в этом списке может стать Китай, если подтвердит открытие границ для граждан государств ЕС.

Напомним, Евросоюз открылся для 14 стран мира с 1 июля. Каждые две недели в Брюсселе пересматривают список «въездных» государств.

Источник: Ракурс


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