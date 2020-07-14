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ЕС сокращает список «въездных» стран — кого исключат. Фото: Finversia
ЕС сокращает список «въездных» стран — кого исключатhttps://racurs.ua/n141117-es-sokraschaet-spisok-vezdnyh-stran-kogo-iskluchat.htmlРакурс
Европейский Союз сокращает список стран, граждане которых могут въезжать на территорию ЕС.
Из «зеленого» списка исключат Сербию и Черногорию. Такое решение обусловлено ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этих странах, сообщил в Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Официальное решение будет опубликовано на этой неделе.
В обновленную версию «зеленого» списка ЕС входят:
- Канада
- Австралия
- Новая Зеландия
- Япония
- Южная Корея
- Грузия
- Таиланд
- Алжир
- Тунис
- Марокко
- Руанда
- Уругвай
Еще одной страной в этом списке может стать Китай, если подтвердит открытие границ для граждан государств ЕС.
Напомним, Евросоюз открылся для 14 стран мира с 1 июля. Каждые две недели в Брюсселе пересматривают список «въездных» государств.
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