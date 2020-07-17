Рекорд за кількістю видужалих встановив Київ — коронавірус у Києві

https://racurs.ua/ua/n141254-rekord-za-kilkistu-vydujalyh-vid-koronavirusu-vstanovyv-kyyiv.html

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Коронавірус у Києві за минулу добу, 16 липня, виявили у 76 осіб. За словами мера столиці Віталія Кличка, перемогти коронавірусну інфекцію вдалося 160 киянам.

Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу діагностували коронавірус, збiльшилася на 76 хворих. На сьогодні в столиці вже 6689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, — повідомив Кличко під час онлайн-брифінгу.

Серед тих, хто захворіли:

26 жінок віком від 18 до 83 років;

П’ятеро дівчаток від 11 місяців до 13 років;

42 чоловіки 18−84 рокiв;

Троє хлопчиків — від трьох місяців до трьох років.

До лікарень столиці госпіталізували сімох пацієнтів. Всі інші інфіковані перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 160 осіб. Це найбільше за весь період пандемії. Всього коронавірус подолали 2320 киян, — додав Кличко.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у:

Дніпровському районі — 13; Деснянському — 11;

Солом’янському і Шевченківському районах — по 9 випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 17 липня, добовий приріст інфікованих в Україні становить 809 нових випадків. Найбільше нових хворих на Львівщині — 132. Далі у рейтингу приросту інфікованих Рівненська (88), Івано-Франківська (67) області та місто Київ (56).