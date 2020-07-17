Річниця збиття MH-17 — Зеленський злякався назвати Росію винуватцем трагедії

https://racurs.ua/ua/n141252-richnycya-zbyttya-mh-17-zelenskyy-zlyakavsya-nazvaty-rosiu-vynuvatcem-tragediyi.html

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Президент Володимир Зеленський у день шостих роковин збиття малайзійського літака МН17 оприлюднив заяву. У ній глава держави розповів, що Україна під час розслідування причин трагедії показала себе як надійний міжнародний партнер, зацікавлений у правді.

Зеленський нагадав про суд проти можливих винуватців збиття літака, який триває у Нідерландах, але жодного слова не згадав про Росію, яку міжнародна слідча група звинувачує у причетності до злочину.

Справедливість має восторжествувати. В ім’я миру та пам’яті всіх загиблих, — йдеться у короткій заяві Зеленського.

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу Амстердам — Куала-Лумпур збили на Донбасі. Усі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули. Менш ніж за місяць після цього сформували Об`єднану слідчу групу і представники органів кримінального розшуку Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України розпочали розслідування.

Навесні 2018 року Об'єднана слідча група оголосила, що малайзійський Boeing 777 над Донбасом збили з ракетної установки «Бук». Вона належала курській 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ і приїхала на Донбас з території Росії. Росія відкидає причетність до трагедії.

Австралія й Нідерланди офіційно оголосили, що саме Росія несе відповідальність за збиття «Боїнга». Днями на цьому вкотре наголосили в Європейському Союзі: там закликали Росію визнати свою відповідальність за трагедію.

Міністерство закордонних справ України у день шостих роковин збиття малайзійського літака МН17 закликало Росію визнати свою відповідальність та співпрацювати зі слідством.

З березня в Нідерландах тривають судові слухання по справі MH17.