Призов 2020 — глава Міноборони розповів про нововведення і ексцеси

https://racurs.ua/ua/n141250-pryzov-2020-glava-minoborony-rozpoviv-pro-novovvedennya-i-ekscesy.html

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Про військовий призов 2020 року розповів 17 липня за трибуною Верховної Ради міністр оборони України Андрій Таран. Зокрема він окреслив, як діяти охочим продовжити навчання в магістратурі замість проходження служби в армії. Також Таран нагадав, що організацією призову на строкову військову службу займаються міські та районні державні адміністрації у взаємодії з військкоматами.

Через пандемію та карантин весняний призов 2020 року проходить у безпрецедентних умовах — його було перенесено на травень-липень. Призов триватиме до 31 липня. Міноборони спільно з Міносвіти через ЗМІ пояснило порядок призову на строкову службу. Зокрема, й щодо молодих людей, які закінчують навчання за програмою бакалаврату і бажають продовжувати навчання на магістрів. Відповідні доручення Генштабом вже доведені до військових комісаріатів та до керівників ОДА і райадміністрацій, — заявив Таран.

За його словами, на сьогодні «це питання відрегульовано». Військовим комісаріатам і місцевим органам освіти рекомендовано надавати відстрочку студентам до 1 жовтня 2020 року.

Всі охочі продовжити навчання у магістратурі повинні надати до військкоматів документи, що стане підставою для відтермінування призову до осені. Без ексцесів жоден процес не обходиться. У випадку виникнення проблемних ситуацій Міноборони пропонує звертатися на гарячу лінію. Кожен випадок порушення прав здобувачів освіти ретельно розглядається і винуватці будуть притягнуті до відповідальності, — уточнив міністр.

Окрім цього, чиновник додав, що випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження освіти.

Рішенням уряду визначено, що громадяни віком 18−19 років можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою, — резюмував Таран.

Глава Міноборони також озвучив дані щодо призову 2020. Цьогоріч заплановано до призову 16 460 осіб, зокрема до:

Збройних сил України — 9 тис. осіб;

Нацгвардії — 5,46 тис. осіб;

Держприкордонслужби — 1,3 тис. осіб;

Державної спеціальної служби транспорту — 700 осіб.



На сьогодні призвано 9465 осіб, тобто 57% від загального плану.

Нагадаємо, 8 липня у МОН заявили, що цьогорічні абітурієнти зможуть отримати відстрочку від призову в армію. Їм потрібно пройти попередню реєстрацію і отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року. Основною причиною того, що абітурієнти почали отримувати повістки в армію став карантин, через який вступну кампанія перенесли.