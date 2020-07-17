Призыв 2020 — глава Минобороны рассказал о нововведениях и эксцессах

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О военном призыве 2020 года рассказал 17 июля за трибуной Верховной Рады министр обороны Украины Андрей Таран. В частности он обозначил, что делать желающим продолжить обучение в магистратуре вместо прохождения службы в армии. Также Таран напомнил, что организацией призыва на срочную военную службу занимаются городские и районные госадминистрации во взаимодействии с военкоматами.

Из-за пандемии и карантина весенний призыв 2020 года проходит в беспрецедентных условиях — он был перенесен на май-июль. Призыв продлится до 31 июля. Минобороны совместно с Минобразования с помощью СМИ сообщили о порядке призыва на срочную службу. В том числе и в отношении молодых людей, которые заканчивают обучение по программе бакалавриата и хотят продолжать обучение на магистров. Соответствующие поручения Генштаба уже доведены до военных комиссариатов, глав ОГА и райадминистраций, — заявил Таран.

По его словам, на сегодня «этот вопрос урегулирован». Военным комиссариатам и местным органам образования рекомендуется предоставлять отсрочку студентам до 1 октября 2020 года.

Все желающие продолжить обучение в магистратуре должны предоставить в военкоматы документы, которые станут основанием для отсрочки призыва до осени. Без эксцессов ни один процесс не обходится. В случае возникновения проблемных ситуаций, Минобороны предлагает обращаться на горячую линию. Каждый случай нарушения прав студентов будет тщательно рассматривается и виновники будут привлечены к ответственности, — уточнил министр.

Кроме этого, чиновник добавил, что выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования.

Согласно решению Кабмина, граждане в возрасте 18−19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением, — резюмировал Таран.

Глава Минобороны также озвучил статистику по призыву 2020 года. Всего планируется призвать 16460 человек, в том числе в:

Вооруженные сили Украины — 9 тыс. человек;

Нацгвардию — 5,46 тыс. человек;

Госпогранслужбу — 1,3 тыс. человек;



Государственную специальную службу транспорта — 700 человек.

На сегодня призваны 9465 человек, то есть 57% от общего плана.