Под Радой «сжигали» украинский язык, фото — Громадське

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Под Верховной Радой подожгли импровизированный костер, символизирующий сжигание украинского языка. Активисты уже второй день протестуют возле парламента против «закона Бужанского» о языке.

Над костром из красных дымовых шашек разместили табличку: «Не подливайте масла в огонь, не трогайте язык».

Закон о языке на повестке дня парламента 17 июля, но есть вероятность, что его не успеют рассмотреть.

Утром между полицией и митингующими произошла потасовка возле Рады. Правоохранители хотели помешать представителям нескольких организаций пронести на протесты дрова и создать символический костер. Полиция подозревала, что активисты собирались поджечь дрова.

В конце концов активистам удалось создать свою инсталляцию. Они, как и декларировали, зажгли дымовые файеры, которые символизируют огонь.

Как и 17 июля, на акции под Радой собрались представители разных политических сил, общественных организаций, простые украинцы. У людей были флаги с символикой партий и флаги Украины.

В последний день заключительной сессионной недели перед летними каникулами парламент может рассмотреть инициированные нардепом от «слуг народа» Максимом Бужанским изменения в два закона, касающиеся обучения на государственном языке.

Эти изменения отменяют переход на украинский язык обучения в объеме не менее 80% для русскоязычных классов средней школы, который запланировали с 1 сентября этого года. Новой датой перехода станет 1 сентября 2023 года. Активисты партий Майдана считают, что этот проект — самая большая угроза украинскому языку и украинскому образованию со времен Януковича и путь к тотальной русификации образования.