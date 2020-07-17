Під Радою «спалювали» українську мову, фото — Громадське

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Ракурс

Під Верховною Радою підпалили імпровізоване вогнище, яке символізує спалювання української мови. Активісти другий день протестують поблизу парламенту проти «закону Бужанського» про мову.

Над багаттям з червоних димових шашок розмістили табличку: «Не підливайте масла у вогонь, не чіпайте мову».

Закон про мову зараз на порядку денному парламенту, але є ймовірність, що його не встигнуть розглянути.

Уранці поліція і мітингарі поштурхалися біля Ради. Правоохоронці хотіли завадити представникам кількох організацій пронести на протести дрова і створити символічну ватру. Поліція підозрювала, що активісти збиралися підпалити дрова.

Врешті решт активістам вдалося створити свою інсталяцію. Вони, як і декларували, запалили димові фаєри, які символізують вогонь.

Як і 17 липня, на акції під Радою зібралися представники різних політичних сил, громадських організацій, прості українці. У людей були прапори з символікою партій і прапори України.

В останній день заключного сесійного тижня перед літніми канікулами парламент може розглянути ініційовані нардепом від «Слуги Народу» Максимом Бужанським зміни до двох законів, які стосуються навчання державною мовою.

Ці зміни скасовують перехід на українську мову навчання в обсязі щонайменше 80% для російськомовних класів середньої школи, який запланували з 1 вересня цього року. Новою датою переходу стане теж 1 вересня, але вже 2023 року. Активісти партій Майдану вважають, що цей проект — найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича і шлях до тотальної русифікації освіти.