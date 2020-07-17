Мільярди завдяки «торгівлі повітрям» заробляє «Центренерго». Фото: Главком

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Схему «торгівлі повітрям» освоїла компанія «Центренерго», яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, завдяки прогалинам в законодавстві. Компанія заробляє мільярди гривень завдяки тому, що використовує виробничі потужності державних атомних електростанцій, завдаючи збитків державному «Енергоатому».

Ринок електроенергії складається з чотирьох сегментів. Зокрема, це так званий «ринок на добу вперед», коли продається електроенергія, яку планують освоїти наступного дня. Саме в цьому сегменті діє схема «Центренерго». Про це повідомляється в програмі «Схеми: корупції в деталях», пише «Радіо Свобода».

Суть схеми полягає в тому, що «Центренерго» продає великий обсяг електроенергії на «ринку на добу вперед». Проте компанія не планує виробляти таку кількість електроенергії. Щоб продати цей неіснуючий обсяг, компанія встановлює ціну нижче собівартості виробництва електроенергії. Саме низька ціна дає «Центренерго» можливість продавати заявлений обсяг.

Від цього страждає державний «Енергоатом», який не може продати електроенергію на «ринку на добу вперед», тому що вона купується за нижчою ціною, яку пропонує «Центренерго».

На наступний день оператор ринку — державна НЕК «Укренерго» — бачить дисбаланс і просить «Центренерго» не виробляти заявлені напередодні обсяги електроенергії, щоб запобігти розбалансуванню ринку. «Центренерго» погоджується, якщо їй продадуть електроенергію зі знижкою (для забезпечення вже укладених контрактів). У червні знижка становила майже 50%.

У зв’язку з необхідністю забезпечити обсяг вироблення електроенергії «Енергоатомом», «Укренерго» змушена погодитися на такі умови «Центренерго» і продає їй необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію у «Енергоатома» за цією ж ціною.

Виходить, що «Центренерго» не робить практично нічого, отримуючи електроенергію від «Енергоатому» за знижку, внаслідок чого компанія залишається у виграші. «Енергоатом» тим часом використовує свої потужності, витрачаючи гроші і фактично не заробляючи.

Водночас прес-служба «Центренерго» заявила, що низька ціна, яку вона пропонує на ринку, обумовлена ​​тим, що вугілля вони купують у приватній компанії ДТЕК за ціною 1660 грн/тонна. При цьому ринкова ціна вугілля, яку встановлює держава, становить 1950 грн/тонна. У «Центренерго» вважають, що така ціна сильно завищена і значно перевищує собівартість вугілля.