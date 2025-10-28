Нідерланди виділили 25 млн євро на підтримку української енергетики. Фото:

Нідерланди виділяють 25 млн євро на підтримку енергетики України.

Нідерландський уряд перерахує Києву ще 25 млн євро на відновлення інфраструктури та забезпечення стабільного енергопостачання у зимовий період. Про це повідомив глава МЗС країни Давид ван Веєл заявив під час візиту до Києва, написав дипломат у соціальній мережі Х.

Я повідомив свого колегу Андрія Сибігу, що ми надамо більше допомоги в енергетичному секторі. Росія навмисно атакує українське енергопостачання… Ми не залишимо наших друзів у біді, — йдеться у повідомленні.

Вказується, що гроші спрямують на закупівлю обладнання, екстрений ремонт та експорт газу.

Нагадаємо, уряд Норвегії виділить Україні додаткові майже 150 млн дол. для забезпечення стабільного постачання електроенергії та тепла напередодні четвертої зими за час повномасштабної війни. Гроші спрямують через програму ЄС Ukraine Investment Framework, яка залучає державні та приватні інвестиції для відновлення України.