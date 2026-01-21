Україна отримає додаткову енергетичну допомогу ще від трьох країн. Фото: ДСНС

Ракурс

Україна отримає додаткову енергетичну допомогу ще від трьох країн.

Азербайджан відправив українському народу енергетичне обладнання для відновлення електропостачання у постраждалих від російських атак областях. Передали 12 низьковольтних панелей, 11 генераторів, п’ять трансформаторів та 27 тис. метрів кабелю. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 21 січня повідомив у Telegram.

Нідерланди вирішили виділити Україні додаткові 23 млн євро на енергетичну підтримку. Ці гроші повинні піти на закупівлю газу та обладнання для термінового ремонту електростанцій. Також ця сума включає енергетичне обладнання від голландських компаній, включно з генераторами та кабелями.

Сибіга додав, що до кінця січня Україна очікує на надходження енергетичного і медичного обладнання від Словаччини, а також інших країн. А від українського МЗС 20 січня відправили три генератори, а до кінця тижня у найбільш постраждалі громади Київщини надійдуть ще 10 генераторів.

Нагадаємо, 20 січня Україна отримала промислові котли від уряду Італіїї. Вже надійшло 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт. У пакет допомоги увійшли модульні та водогрійні котли разом із пальниками, комплектуючими, фільтрами й допоміжними системами.