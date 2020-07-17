Миллиарды благодаря «торговле воздухом» зарабатывают в «Центрэнерго». Фото: Главком

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Схему «торговли воздухом» освоила компания «Центрэнерго», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, благодаря пробелам в законодательстве. Компания зарабатывает миллиарды гривен благодаря тому, что использует производственные мощности государственных атомных электростанций, нанося ущерб государственному «Энергоатому».

Рынок электроэнергии состоит из четырех сегментов. В частности, это так называемый «рынок на сутки вперед», когда продается электроэнергия, которую намерены использовать на следующий день. Именно в этом сегменте действует схема «Центрэнерго». Об этом сообщается в программе «Схеми: корупції в деталях», пишет «Радіо Свобода».

Суть схемы состоит в том, что «Центрэнерго» продает большой объем электроэнергии на «рынке на сутки вперед». Однако компания не намерена производить такое количество электроэнергии. Чтобы продать этот несуществующий объем, компания устанавливает цену ниже себестоимости производства электроэнергии. Именно низкая цена дает «Центрэнерго» возможность продавать заявленный объем.

От этого страдает государственный «Энергоатом», который не может продать электроэнергию на «рынке на сутки вперед», потому что она покупается по более низкой цене, которую предлагает «Центрэнерго».

На следующий день оператор рынка — государственная НЭК «Укрэнерго» — видит дисбаланс и просит «Центрэнерго» не производить заявленные накануне объемы электроэнергии, чтобы предотвратить разбалансировку рынка. «Центрэнерго» соглашается, если ей продадут электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов). К июню скидка составляла почти 50%.

В связи с необходимостью обеспечить выработку «Энергоатома», «Укрэнерго» вынуждена согласиться на такие условия «Центрэнерго» и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию у «Энергоатома» по этой же цене.

Получается, что «Центрэнерго» не делает практически ничего, получая электроэнергию от «Энергоатома» по скидке, в результате чего компания оказывается в выигрыше. «Энергоатом» тем временем использует свои мощности, тратя деньги, но не получая заработка в ответ.

Тем временем пресс-служба «Центрэнерго» заявила, что низкая цена, которую она предлагает на рынке, обусловлена тем, что уголь они покупают у частной компании ДТЭК по цене 1660 грн/тонна. При этом рыночная цена угля, которую устанавливает государство, составляет 1950 грн/тонна. В «Центрэнерго» считают, что такая цена сильно завышена и значительно превышает себестоимость угля.