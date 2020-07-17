Фракция политической партии «Голос» в ходе пленарного заседания Верховной Рады 17 июля официально заявила о переходе в оппозицию к действующей власти президента Владимира Зеленского. Решение фракции озвучила за парламентской трибуной лидер «Голоса» Кира Рудик.

Текст заявления «Голоса»:

Я, Кира Рудик, год назад покинула пост в ІТ-компании, чтобы стать депутатом. Рядом со мной мои коллеги, которые являются успешными и опытными в своем деле. Мы из тех, кто делает план на год и следит за его выполнением. Мы пришли в парламент, чтобы быть творцами, создавать правила и творить процессы, которые будут работать, чтобы использовать этот шанс, каждую его минуту на благо нашей страны… За год мы увидели, что монобольшинство предало ценности, которые декларировало.

Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия — это агрессор. Мы увидели людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами. Что любой плохой закон можно хорошо назвать и его поддержат в «турборежиме».

Выходить на улицы с файерами — это страшно, а еще страшнее, когда убивает полиция. И день работы депутата вполне может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают.

Мы пришли защищать свободу и проводить реформы. Но сейчас мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод. О том, что в Украине существует вопрос о государственном языке. Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить. Партия «Голос» переходит в оппозицию к действующей власти. Наша надежда и ваша надежда только на нас самих.