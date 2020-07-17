Фракція “Голос” перейшла в опозицію — відео заяви в Раді

Фракція політичної партії «Голос» під час пленарного засідання у Верховній Раді 17 липня офіційно заявила про перехід в опозицію до чинної влади президента Володимира Зеленського. Рішення фракції озвучила за парламентською трибуною лідер «Голосу» Кіра Рудик.

Текст заяви «Голосу»:

Я, Кіра Рудик, рік тому залишила пост в ІТ-компанії, щоб стати депутатом. Поруч зі мною мої колеги, які є успішними і досвідченими у своїй справі. Ми з тих, хто робить план на рік і стежить за його виконанням. Ми прийшли до парламенту, щоб бути творцями, створювати правила і творити процеси, які працюватимуть, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину на благо нашої країни… За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала.

Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія — це агресор. Ми побачили людей, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами. Що будь-який поганий закон можна гарно назвати і його проголосують у «турборежимі». Виходити на вулиці з фаєрами — це страшно, а ще страшніше, коли вбиває поліція. І день роботи депутата цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують.

Ми прийшли захищати свободу і проводити реформи. Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею. Брехнею про те, що існує кадровий голод. Про те, що в Україні існує питання про державну мову. Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив. Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія «Голос» переходить в опозицію до існуючої влади. Наша надія i ваша надія тільки на нас самих.