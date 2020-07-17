Таран не вбачає загрозу в наступу Росії, але готує симетричну відповідь, фото — УІНП

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Наступ Росії з Криму наразі не готується, але Україна готує свою армію до ймовірної загрози.

Міністр Андрій Таран не помітив скупчення ударних формувань РФ біля кордону Херсонщини. Він спростував повідомлення ЗМІ про ймовірний наступ росіян з Криму, оскільки в Міноборони не помітили ознак приготування РФ до безпосередніх активних бойових дій поблизу адмінмежі з Кримом.

В Криму не фіксуються дії зі створення ударних угруповань, але ми пам’ятаємо про непередбачуваність рішень політичного керівництва РФ. Міноборони готує симетричну відповідь на російські стратегічні навчання «Кавказ 2020», — сказав 17 липня у Раді Таран.

Збройні сили в останню декаду вересня проведуть стратегічне командне навчання «Об'єднані зусилля 2020». Під час цього заходу армія перевірить спроможність Генштабу діяти до стандартів НАТО, проведе бойові стрільби зенітно-ракетними комплексами і літаками на полігонах півдня країни.

Окрім того, на ці навчання запросили й військових з НАТО. Наразі Міноборони очікує відповідь на запит.

Таран розповів, що на півдні України армійці посилили система загороджень, ведуть відеонагляд, а сили спецоперацій і ВМС перебувають у посиленій готовності.

Наразі на території анексованого півострова перебувають 32 тис. 500 військовослужбовців Збройних сил Росії.