Таран не видит угрозу наступления РФ на Херсон, но готовит симметричный ответ — агрессия России, фото — УИНП

https://racurs.ua/n141246-taran-ne-vidit-ugrozu-nastupleniya-rossii-na-herson-no-gotovit-simmetrichnyy-otvet.html

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Наступление России из Крыма пока не готовится, но Украина готовит свою армию к возможной угрозе.

Министр Андрей Таран не заметил скопления ударных формирований РФ у границы Херсонщины. Он опроверг сообщения СМИ о вероятном наступление россиян из Крыма, поскольку в Минобороны не заметили признаков приготовления РФ к непосредственным активным боевым действиям вблизи админграницы с Крымом.

В Крыму не фиксируются действия по созданию ударных группировок, но мы помним о непредсказуемости решений политического руководства РФ. Минобороны готовит симметричный ответ на российские стратегические учения «Кавказ 2020», — сказал 17 июля в Раде Таран.

Вооруженные силы в последнюю декаду сентября проведут стратегическое командное учение «Объединенные усилия 2020». Во время этого мероприятия армия проверит способность Генштаба действовать по стандартам НАТО, проведет боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами и самолетами на полигонах юга страны.

Кроме того, на эти учения пригласили и военных НАТО. Сейчас в Минобороны ожидают ответ на запрос.

Таран рассказал, что на юге Украины армейцы усилили систему заграждений, ведут видеонаблюдение, а силы спецопераций и ВМС находятся в усиленной готовности.

Сейчас на территории аннексированного полуострова находится 32 тыс. 500 военнослужащих Вооруженных сил России.