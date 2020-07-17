Зеленский испугался назвать Россию виновником трагедии рейса MH-17

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Президент Владимир Зеленский в день шестой годовщины сбития рейса малайзийского самолета МН17 обнародовал заявление. В нем глава государства рассказал, что Украина при расследовании причин трагедии показала себя как надежный международный партнер, заинтересованный в правде.

Зеленский напомнил о суде против возможных виновников сбития самолета, который проходит в Нидерландах. Но он ни слова не упомянул о России, которую международная следственная группа обвиняет в причастности к преступлению.

Справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших, — говорится в кратком заявлении Зеленского.

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам — ​​Куала-Лумпур сбили на Донбассе. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Менее чем через месяц после этого сформировали Объединенную следственную группу и представители органов уголовного розыска Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины начали расследование.

Весной 2018 года Объединенная следственная группа объявила, что малазийский Boeing 777 над Донбассом сбили из ракетной установки «Бук». Она принадлежала курской 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ и приехала на Донбасс из России. РФ отвергает причастность к трагедии.

Австралия и Нидерланды официально объявили, что именно Россия несет ответственность за сбитие «Боинга». На днях об этом заявили в Европейском Союзе: там призвали Россию признать свою ответственность за трагедию.

Министерство иностранных дел Украины в день шестой годовщины трагедии малайзийского самолета призвало Россию признать свою ответственность и сотрудничать со следствием.

С марта в Нидерландах продолжаются судебные слушания по делу MH17.