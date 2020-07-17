Кличко назвав пляжі, де можна купатися — пляжі Києва

https://racurs.ua/ua/n141255-plyaji-kyieva-klychko-dozvolyv-kyyanam-kupatysya-ale-ne-skriz.html

Ракурс

Пляжі Києва відкрив для охочих відпочити мер столиці Віталій Кличко. Міські зони відпочинку біля води знову запрацювали.

На початку тижня Кличко повідомляв, що на всіх столичних пляжах були вивішені жовті прапори, Там не рекомендували купатися. Про це мер Києва нагадав під час онлайн прес-конференції 17 липня.

Через сильні дощі у воді були підвищені показники вмісту кишкової палички. За результатами проб води, сьогодні ситуація змінилася. І на більшості столичних пляжів відпочивати вже безпечно, — сказав Кличко.

Однак, через незначне відхилення від норми, поки не рекомендовано купатися на пляжах Києва:

«Райдуга»;

«Тельбін»;

«Вербний»;

«Пуща-Водиця».

«Передмістна Слобідка» (купатися заборонено).

Наразі дозволено купання на дев’ятьох пляжах міста:

«Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний».



Також Кличко зауважив, що за півтора тижні правоохоронці перевірили у Києві понад 1,5 тис. ресторанів і кафе, магазинів та ринків і склали 566 протоколів про порушення. Також у столиці закрили сім розважальних закладів.