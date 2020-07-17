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Ракурс
Актер Джонни Депп. Фото: Newstube

Эмбер Херд избивала Джонни Деппа — актер показал фото в суде

17 июл 2020, 12:57
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Джонни Депп никогда не совершал насилие по отношению к своим бывшим возлюбленным и не способен на такие действия, заявили бывшая супруга актера Ванесса Паради и экс-невеста Вайнона Райдер.

По их мнению, тот Джонни, которого они знали, внушал чувство безопасности, а также был любящим и добрым к окружающим. Об этом они рассказали в Высоком суде Лондона во время свидетельства по делу Деппа и Херд, сообщает Reuters.

Актриса и певица Ванесса Паради, с которой голливудский актер прожил 14 лет в браке и совместно воспитывает двоих детей, опровергла обвинения бывшей жены актера Эмбер Херд. Она заявила, что звезда «Пиратов Карибского моря» был добрым, щедрым и заботливым, а теперь его карьера разрушена из-за ложных обвинений.

В свою очередь, актриса Вайнона Райдер, которая была помолвлена ​​с Деппом, заявила, что ее шокируют предъявленные обвинения. Она была полностью солидарна с Паради и рассказала суду о том, что жестокий человек, каким его описывает сторона обвинения, очень далек от парня, за которого она практически вышла замуж.

Райдер отметила, что всегда чувствовала себя в безопасности рядом с Деппом и подчеркнула, что он оберегал ее от опасностей.

В этот же день защита Джонни Деппа в суде продемонстрировала фото, на котором актер изображен с синяком под глазом. Снимок был сделан в 2016 году, когда актер был женат на Эмбер Херд. Глава охраны актера Шон Бетт заявил, что эту травму нанесла супруга голливудской звезды.

Джонни Депп показал скандальное фото с синяком. Фото: Daily Mail

Джонни Депп подал иск на издателя газеты Sun за клевету из-за того, что издание утверждало, что актер избивал свою бывшую жену, 34-летнюю Эмбер Херд, когда они были парой. Сама Эмбер Херд присутствовала в зале суда и поддерживала издательство News Group, которое опирается в своей защите на 14 обвинений в рукоприкладстве актера.


Джонни Депп же свою вину отрицает, а многие свидетели характеризуют его как человека, который не способен на насилие в отношении своей партнерши.

Напомним, в июле Джонни Депп и Эмбер Херд встретились на судебном процессе в Лондоне. Актриса обвинила экс-супруга в домашнем насилие, а Депп в ответ назвал ее социопатом и нарциссом. Во время судебных заседаний был обнародован ряд шокирующих подробностей из жизни голливудской пары.


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