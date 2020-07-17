Актер Джонни Депп. Фото: Newstube

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Джонни Депп никогда не совершал насилие по отношению к своим бывшим возлюбленным и не способен на такие действия, заявили бывшая супруга актера Ванесса Паради и экс-невеста Вайнона Райдер.

По их мнению, тот Джонни, которого они знали, внушал чувство безопасности, а также был любящим и добрым к окружающим. Об этом они рассказали в Высоком суде Лондона во время свидетельства по делу Деппа и Херд, сообщает Reuters.

Актриса и певица Ванесса Паради, с которой голливудский актер прожил 14 лет в браке и совместно воспитывает двоих детей, опровергла обвинения бывшей жены актера Эмбер Херд. Она заявила, что звезда «Пиратов Карибского моря» был добрым, щедрым и заботливым, а теперь его карьера разрушена из-за ложных обвинений.

В свою очередь, актриса Вайнона Райдер, которая была помолвлена ​​с Деппом, заявила, что ее шокируют предъявленные обвинения. Она была полностью солидарна с Паради и рассказала суду о том, что жестокий человек, каким его описывает сторона обвинения, очень далек от парня, за которого она практически вышла замуж.

Райдер отметила, что всегда чувствовала себя в безопасности рядом с Деппом и подчеркнула, что он оберегал ее от опасностей.

В этот же день защита Джонни Деппа в суде продемонстрировала фото, на котором актер изображен с синяком под глазом. Снимок был сделан в 2016 году, когда актер был женат на Эмбер Херд. Глава охраны актера Шон Бетт заявил, что эту травму нанесла супруга голливудской звезды.

Джонни Депп подал иск на издателя газеты Sun за клевету из-за того, что издание утверждало, что актер избивал свою бывшую жену, 34-летнюю Эмбер Херд, когда они были парой. Сама Эмбер Херд присутствовала в зале суда и поддерживала издательство News Group, которое опирается в своей защите на 14 обвинений в рукоприкладстве актера.

Джонни Депп же свою вину отрицает, а многие свидетели характеризуют его как человека, который не способен на насилие в отношении своей партнерши.

Напомним, в июле Джонни Депп и Эмбер Херд встретились на судебном процессе в Лондоне. Актриса обвинила экс-супруга в домашнем насилие, а Депп в ответ назвал ее социопатом и нарциссом. Во время судебных заседаний был обнародован ряд шокирующих подробностей из жизни голливудской пары.