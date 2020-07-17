Джонні Депп ніколи не вчиняв насильство щодо своїх колишніх коханок і не здатний на такі дії, заявила колишня дружина актора Ванесса Параді та екс-наречена Вайнона Райдер.

На їхню думку, той Джонні, якого вони знали, піклувався про безпеку своєї жінки, а також був люблячим і добрим до оточуючих. Про це вони розповіли у Високому суді Лондона під час свідчення у справі Деппа і Герд, повідомляє Reuters.

Актриса і співачка Ванесса Параді, з якою голлівудський актор прожив 14 років у шлюбі та спільно виховує двох дітей, спростувала звинувачення колишньої дружини актора Ембер Герд. Вона заявила, що зірка «Піратів Карибського моря» був добрим, щедрим і турботливим, а тепер його кар'єра зруйнована через наклеп.

Натомість актриса Вайнона Райдер, яка була заручена з Деппом, заявила, що її шокують пред’явлені звинувачення. Вона підтримала Параді та розповіла суду про те, що жорстокий чоловік, яким його описує сторона обвинувачення, дуже далекий від хлопця, за якого вона майже вийшла заміж.

Райдер зазначила, що завжди почувала себе у безпеці поряд із Деппом і наголосила, що він оберігав її від небезпеки. Того ж дня захист Джонні Деппа у суді продемонстрував фото, на якому актор зображений з синцем під оком. Знімок був зроблений у 2016 році, коли він був одружений на Ембер Герд. Голова охорони актора Шон Бетт заявив, що цю травму завдала дружина голлівудської зірки.





Джонні Депп подав позов на видавця газети Sun за наклеп через те, що видання стверджувало, що актор бив свою колишню дружину, 34-річну Ембер Герд, коли вони були парою.

Сама Ембер Герд була присутня у залі суду і підтримувала видавництво News Group, яке спирається у своєму захисті на 14 звинувачень у насильстві актора. Джонні Депп свою провину заперечує, а багато свідків описують його як людину, яка не здатна на насильство щодо своєї партнерки.

Нагадаємо, у липні Джонні Депп і Ембер Герд зустрілися під час судового процесу в Лондоні. Актриса звинуватила екс-чоловіка у домашньому насильстві, а Депп у відповідь назвав її соціопатом і нарцисом. Під час судових засідань був оприлюднений ряд приголомшливих подробиць з життя голлівудської пари.