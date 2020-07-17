У жахливу ДТП потрапила карета «швидкої» в Ужгороді. Фото: Віталій Глагола

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ДТП (дорожньо-транспортна пригода) сталося вночі в Ужгороді. Автомобіль BMW їхав по зустрічній смузі і влетів в карету швидкої допомоги. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро осіб.

Зокрема, травми отримав 35-річний водій BMW, а також четверо медиків. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

Аварія сталася близько опівночі 17 липня на вулиці Собранецькій. У водія «швидкої» і фельдшера переломи кісток. У 40-річного водія також закрита черепно-мозкова травма і струс мозку.

Струс мозку внаслідок аварії діагностували і у санітара з лікарем. У водія BMW перелом стегна. Трьох постраждалих госпіталізували.

За інформацією журналіста, за кермом BMW був екс-співробітник внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Сергій Бенца, який зараз працює в Ужгородській райдержадміністрації.

У Нацполіції розслідують обставини аварії, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).