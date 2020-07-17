Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В ужасное ДТП попала карета «скорой» в Ужгороде. Фото: Виталий Глагола

В ужасное ДТП попала карета «скорой» в Ужгороде, травмированы пять человек — фото и видео аварии

17 июл 2020, 12:38
999

ДТП (дорожно-транспортное происшествие) произошло ночью в Ужгороде. Автомобиль BMW ехал по встречной полосе и влетел в карету скорой помощи. В результате аварии пострадали пять человек.

В частности, травмы получил 35-летний водитель BMW, а также четверо медиков. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Авария произошла около полуночи 17 июля на улице Собранецкой. У водителя «скорой» и фельдшера переломы костей. У 40-летнего водителя также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

В ужасное ДТП попала карета «скорой» в Ужгороде. Фото: Виталий Глагола

Сотрясение мозга в результате аварии диагностировали и у санитара с врачом. У водителя BMW перелом бедра. Троих пострадавших госпитализировали.

В ужасное ДТП попала карета «скорой» в Ужгороде. Фото: Виталий Глагола


По информации журналиста, за рулем BMW был экс-сотрудник внутренней безопасности Государственной фискальной службы Сергей Бенца, который сейчас работает в Ужгородской райгосадминистрации.

В Нацполиции расследуют обстоятельства аварии, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров