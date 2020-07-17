В ужасное ДТП попала карета «скорой» в Ужгороде, травмированы пять человек — фото и видео аварииhttps://racurs.ua/n141253-v-ujasnoe-dtp-popala-kareta-skoroy-v-ujgorode-travmirovany-pyat-chelovek-foto-i-video-avarii.htmlРакурс
ДТП (дорожно-транспортное происшествие) произошло ночью в Ужгороде. Автомобиль BMW ехал по встречной полосе и влетел в карету скорой помощи. В результате аварии пострадали пять человек.
В частности, травмы получил 35-летний водитель BMW, а также четверо медиков. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
Авария произошла около полуночи 17 июля на улице Собранецкой. У водителя «скорой» и фельдшера переломы костей. У 40-летнего водителя также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Сотрясение мозга в результате аварии диагностировали и у санитара с врачом. У водителя BMW перелом бедра. Троих пострадавших госпитализировали.
По информации журналиста, за рулем BMW был экс-сотрудник внутренней безопасности Государственной фискальной службы Сергей Бенца, который сейчас работает в Ужгородской райгосадминистрации.
В Нацполиции расследуют обстоятельства аварии, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).