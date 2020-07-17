Ліквідацію та утворення районів узаконили в Раді мінімумом голосів, фото — УП

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Парламент підтримав проект постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 138 нових. Зміни меж районів узаконили у Верховній Раді мінімумом голосів.

Постановою Верховної Ради України передбачено утворення 29 нових районів (з них 17 в окупованому Криму та Донецькій і Луганській областях), а також ліквідація існуючих 490 районів.

За таке рішення в Раді знайшлося 238 голосів. «Слуги» дали 213 голосів, 8 голосів додала група «За майбутнє", 11 — «Довіра» і 6 — позафракційні.

У постанові № 3650 зазначено, що вибори депутатів районних рад ліквідованих районів не проводяться. Ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях відбудеться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

Кабмін 12 червня вирішив створити в Україні 129 районів замість 490 існуючих. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що існуючий районний поділ був утворений ще в СРСР, і він не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу.

Шмигаль розповів, що в країні є райони, де проживає 5 тис., і райони з населенням у 180 тис. людей. Така ситуація викликає великі перекоси у субвенціях і дотаціях. Відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне.

Постановою Верховної Ради передбачено утворити: