Бронежилети "Марченка". Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n141257-sprava-brakovanyh-bronejyletiv-z-yavylysya-skandalni-zapysy-z-kabinetiv-minoborony.html

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Неякісні бронежилети, які закупили у Міністерстві оборони, викликали сумніви у самих посадовців, а їх закупівля супроводжувалася тиском на військових.

Навіть після проведення власних експертиз, які довели погану якість бронежилетів, чиновники не повернули неякісний товар виробнику через відсутність для цього юридичних підстав. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

ДБР звинуватило чиновників Міноборони у закупівлі 20 тис. бронежилетів сумнівної якості у 2019 році. Згідно з результатами проведеної експертизи, при намоканні один із захисних елементів у бронежилетах прострілюється.

Підозру отримали двоє представників фірми-виробника, яка постачала неякісні бронежилети, а також п’ятеро чиновників Міноборони. Серед підозрюваних у справі був і генерал Дмитро Марченко. На підтвердження своїх звинувачень ДБР опублікувало фрагменти розмов чиновників відомства щодо закупівель.

Згідно з новими записами, які оприлюднили журналісти, на співробітників Міноборони могли чинити тиск щодо скорішого приймання закуплених партій бронежилетів.

В одному із фрагментів записів чоловік із голосом, схожим на начальника Управління контролю якості при Міноборони Михайла Каморянського, говорить про те, що військових квапили з прийняттям рішення щодо закупівлі.

Також записи дозволили відновити хронологію подій, які відбувалися вже після того, як стало відомо, що балістичний пакет при намоканні втрачає свої властивості. Адже напередодні оголошення закупівлі бронежилетів у постачальника у лабораторії Міноборони були проведені випробування, які повинні були визначити якість товару, що постачає виробник.

Згідно з аудіозаписами, чиновники згодом провели свої власні незалежні випробування і дійшли висновку, що бронежилети дійсно неякісні. Водночас генерал Дмитро Марченко віддавав вказівки підлеглим та узгоджував із міністром оборони — якщо результат експерименту буде негативний, то розголошувати це не варто.

На момент цих розмов в міністерстві отримали вже 4 тис. бронежилетів від виробника. Окремі записи також дозволили встановити, що бронежилет перевіряли саме виробництва компанії «Темп-3000», яка перемогла у тендері, але з попередніх партій.

Згідно з записами, військові самі мали сумніви у якості бронежилетів зі складу, але сперечатися з виробником вже не могли — вони провели експертизу перед закупівлею, яка показала, що бронежилети нібито відповідають стандартам якості.

Журналісти взяли коментарі у трьох фігурантів справи, яким оголошено підозру, — Сергія Почтаренка, Михайла Каморянського та Василя Саковця. Вони не підтвердили своєї участі у розмовах на записах, але підтвердили, що розмови зі схожим змістом дійсно відбувалися.

Наразі у «справі Марченка» триває досудове розслідування. За словами попереднього прокурора у справі, його термін спливає 5 серпня. А нові слідчий і прокурор, яких призначили нещодавно, лише починають входити в курс справи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фігуранта справи генерала-майора Марченка арештували із заставою у 76 млн грн.