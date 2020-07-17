Бойовики блокують пошуки загиблого на Донбасі медикаhttps://racurs.ua/ua/n141259-boyovyky-blokuut-poshuky-zagyblogo-na-donbasi-medyka.htmlРакурс
Бойовики на Донбасі третій день поспіль не дозволяють провести пошуки пораненого в районі Зайцевого українського військового. Він уже кілька днів перебуває в «сірій зоні».
Під час переговорів за посередництвом ОБСЄ з терористами не вдалося домовитися про режим тиші, аби витягнути медика з поля бою. В прес-центрі операції Об'єднаних сил заявили, що «ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи».
Київ наполягає на проведенні самостійного пошуку представниками пошукової групи, які будуть без зброї і належно одягнені.
Тим часом МЗС Естонії підтвердило загибель свого громадянина на Донбасі. Микола Ільїн народився в Білорусі, отримав в Естонії статус біженця, а в 2016 році — громадянство. Статус і роль Ільїна на Донбасі українська влада ще уточнює.
Громадяни Естонії можуть діяти в військових частинах інших країн з дозволу уряду, але стосовно Ільїна такої процедури не відбулося.
Естонські ЗМІ поговорили з найкращим другом покійного Максимом Пчеловим. Як виявилося, медик із позивним Естонець планував одружитися з українкою й повернутися додому.
Якщо загину, то кремуйте мене і розвійте прах над Україною, Білоруссю та Естонією, — заповідав він.
Ільїн сам розробляв методички та посібники для солдат, аби вони могли самостійно надати першу допомогу собі і ближнім.
В Миколи був спеціальний рюкзак, оснащений по максимуму. Він і мені дав в авто Celox (кровозупинний засіб), «Турнікет» (жгут) і сказав, що вони також повинні бути в машині, — згадує Пчелов.
Нагадаємо, 13 липня бойовики на Донбасі обстріляли групу українських військових, які забирали з поля бою тіло загиблого бійця. У результаті військовий медик загинув, ще двоє військовослужбовців постраждали.