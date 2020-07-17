Селезень со стрелой от арбалета. Фото: DESOP

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Ракурс

Птица, которую ранили три месяца назад из арбалета, была найдена живой при помощи добровольцев экологического объединения по защите птиц (DESOP) в Чехии.

О поимке раненой птицы, которую искали все это время, заявили в организации. Там отметили, что селезень (самец утки) отлично летает и запомнил машину зоозащитников, поэтому все это время ему удавалось сбежать.







В организации рассказали, что впервые пытались поймать птицу с ранением еще 20 апреля, однако она постоянно умудрялась обхитрить людей и выскользнуть у них из-под носа. Словить селезня удалось хитростью — птица начала линять. Благодаря этому она временно потеряла способность летать.





Финальную погоню за раненым селезнем устроили два активиста из природоохранной организации. Они решили поймать птицу с помощью байдарок. Как только селезень увидел байдарки, он скрылся в высокой траве. Но этот трюк не напугал зоозащитников — птица уже делала так раньше и могла скрываться в траве часами. На этот раз активисты стояли на берегу с сеткой на длинном шесте. Таким образом ему не оставили шанса на побег.





Сотрудники организации обнаружили в черепе селезня стрелу от арбалета и обратились в полицию, которая занялась поисками злоумышленника, выстрелившего в птицу, поскольку охота на животных в черте города запрещена.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Италии спасатели около двух часов спасали молодого кита, застрявшего в рыбацких сетях.