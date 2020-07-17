Верещук домовляється зі Шмигалем і пригостила цукерками журналістів, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n141272-vereschuk-domovlyaietsya-zi-shmygalem-i-prygostyla-cukerkamy-jurnalistiv-video.html

Ракурс

Ірина Верещук розпочала передвиборчу кампанію. Кандидат від «Слуги народу» на виборах мера Києва не була впевнена в своїй перемозі на праймеріз, але тепер вважає, що зможе перемогти Віталія Кличка.

Журналісти зупинили нардепа поблизу Верховної Ради і розпитали про наміри на найближчі дні. Виявилося, що Верещук знає, як правильно розпорядитися 58-мільярдним бюджетом столиці.

Кандидат СН пригадала, що колись працювала з мізерним дотаційним бюджетом на посаді мера міста на Львівщині Рава-Руська. Тому бюджету Києва їй вистачить для вирішення головних проблем.

Верещук заявила, залучить для будівництва великої кільцевої дороги навколо столиці державні гроші — вона встигла вже поговорити про це з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

У мережі також з’явилося відео, як кандидат «слуг» пригощала біля Ради журналістів та операторів цукерками.

Переможець праймеріз СН повідомила, що до кінця не була впевнена в перемозі, запевнила, що «для перемоги над Кличком потрібно багато працювати і не боятися», пообіцяла, що вирішувати питання з бюджетом при ній будуть не забудовники, а мер і рада разом з громадою.

Верещук виграла праймеріз 16 липня. Про її перемогу оголосив особисто Володимир Зеленський. Раніше «Ракурс» розповідав, що нардеп СН цитувала на телеефірі пропагандистів Путіна.