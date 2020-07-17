Получение водительских прав упростили в Украине. Фото: Кордон

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Водительские права выдаются в Украине по новым правилам начиная с пятницы, 17 июля. Изменения касаются порядка проведения экзаменов для будущих водителей, а также экзаменов для получения более высокой категории.

Основные изменения касаются практического экзамена по вождению — теперь он имеет ограниченные рамки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Теперь практический экзамен по вождению должен длиться максимум час. При этом он делится на две части:

на площадке — не менее 10 минут;

на дороге — не менее 20 минут.

Также с 17 июля практический экзамен будут снимать на видео от его начала и до завершения. Если человек пользуется какими-то электронными устройствами или подсказками, то экзамен останавливается, а его результаты аннулируются.

От маршрута практического экзамена разрешается отклоняться в том случае, если его невозможно сдать из-за ремонта дорог, аварий, пробок и других препятствий.

Также с 17 июля изменились правила сдачи экзамена для получения более высокой категории водительских прав. Теперь если водитель получает права категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE, он же во время сдачи экзамена может претендовать на получение прав категорий В, С1, С, D1 и D.

В случае получения двух и больше категорий, теоретический экзамен сдается один раз, но по билетам высшей категории.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение ПДД. Согласно законопроекту, сумма штрафов будет колебаться от 255 грн до 20 тыс. грн.