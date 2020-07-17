Півроку СІЗО та 50 тис. грн штрафу за п'яне водіння передбачає новий законопроект. Фото: За кермом

https://racurs.ua/ua/n141277-pivroku-sizo-ta-50-tys-grn-shtrafu-za-p-yane-vodinnya-u-radi-zareiestrovano-zakonoproekt.html

Ракурс

Законопроект № 3858, який суттєво посилює покарання за водіння у нетверезому стані, зареєстровано у Верховній Раді. Проект закону не тільки передбачає збільшення розмірів штрафів, а й вводить кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані.

Автором законопроекту є нардеп із партії «Голос» Олександра Устінова. На сайті Верховної Ради вказано, що проект закону передано на розгляд до профільного комітету.

Устінова заявила, що щодня на дорогах України відбуваються смертельні ДТП і у більшості випадків винуватцями аварій стають п’яні водії.

На думку нардепа, посилення покарання дозволить скоротити кількість п’яних водіїв та зменшити смертність на дорогах.

Законопроект передбачає штраф від 34 тис. грн до 51 тис. грн за перше правопорушення та до 51 тис. грн за повторне порушення. Крім того, законопроект дає право арештовувати на півроку водіїв, які повторно сіли за кермо у нетверезому стані.

Також законопроект надає поліцейським право примусово доставляти п’яних водіїв до медустанов для огляду і вилучати у них водійські посвідчення.

Законопроектом також пропонується позбавляти прав водіїв за п’яне водіння на термін від двох до трьох років.

Як раніше писав «Ракурс», водіння у нетверезому стані в Україні з 1 липня було включено до переліку кримінальних проступків, але вже наступного дня президент України Володимиром Зеленський підписав закон № 720-IX, який відніс водіння у нетверезому стані до сфери адміністративної відповідальності.