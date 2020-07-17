Полгода СИЗО и 50 тыс. грн штрафа за пьяное вождение предусматривает новый законопроект. Фото: За рулем

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Ракурс

Законопроект № 3858, который существенно ужесточает наказание за вождение в нетрезвом состоянии, зарегистрирован в Верховной Раде. Проект закона не только предусматривает увеличение размеров штрафов, но и вводит уголовную ответственность за вождение в пьяном виде.

Автором законопроекта является нардеп из партии «Голос» Александра Устинова. На сайте Верховной Рады указано, что проект закона передан на рассмотрение профильного комитета.

Устинова заявила, что ежедневно на дорогах Украины происходят смертельные ДТП и в большинстве случаев виновниками аварий становятся пьяные водители.

По мнению нардепа, ужесточение наказания позволит сократить количество пьяных водителей и уменьшить смертность на дорогах.

Законопроект предусматривает штраф от 34 тыс. грн до 51 тыс. грн за первое правонарушение и до 51 тыс. грн за повторное нарушение. Кроме того, законопроект дает право арестовывать на полгода водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.

Также законопроект предоставляет полицейским право принудительно доставлять пьяных водителей в медучреждения для освидетельствования и изымать у них водительские удостоверения.

Законопроектом также предлагается лишать прав водителей за пьяное вождение на срок от двух до трех лет.

Как ранее писал «Ракурс», вождение в нетрезвом виде в Украине с 1 июля было включено в перечень уголовных проступков, но уже на следующий день президент Украины Владимиром Зеленский подписал закон № 720-IX, который отнес вождение в нетрезвом состоянии в сферу административной ответственности.