Розслідування “плівок Вовка” заблокувала Венедіктова — новини України

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Розслідування «плівок Вовка» — записів розмов нібито голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів — заблокувала очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

Це сталося після оприлюднення другої частини «плівок Вовка» 17 липня, коли Національне антикорупційне бюро України висунуло підозри одразу 12 фігурантам справи про встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя. Йдеться про вісьмох суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка і кількох адвокатів, пише ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора.

Тепер слідство не може звернутися до Вищої ради правосуддя з проханням про відсторонення суддів, яким висунуто підозру, оскільки Венедіктова своїм рішенням ліквідувала групу прокурорів у справі щодо ОАСК. Керівником групи був заступник генерального прокурора Андрій Любович. Напередодні ліквідації групи Любович і Венедіктова погодили вручення підозр 12 фігурантам, зокрема і Вовку.

Однак після зміни підслідності необхідною є і зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні. Водночас керівник САП зараз нібито перебуває у відпустці, потім Венедіктова має затвердити нову групу прокурорів САП. Без цих дій НАБУ не може звертатися до Вищої ради правосуддя з проханням про відсторонення суддів ОАСК, яким висунуто підозру.

Окрім цього, як пише ЗМІ, Венедіктова кардинально звузила перелік обов’язків свого заступника Любовича, а також, нібито зажадала, щоб він написав заяву про відставку.

Нагадаємо, виключні повноваження Окружного адміністративного суду Києва дають цьому суду право розглядати справи, що стосуються позовів проти центральних органів державної влади. І під час розгляду справ практично блокувати будь-які дії держави.

Раніше ми повідомляли, що Павло Вовк, керівник Окружного адміністративного суду Києва, не піде у відставку після оприлюднення записів його розмов. Вовк вважає їх сфальсифікованими та заявив, що «буде відстоювати свою позицію виключно правовими методами і в межах законодавчого поля».